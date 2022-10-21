Владимир Сальдо: предприятия Херсона смогут переехать из города
2022-10-21
11:45
Глава Херсонской области рассказал, что предприятия смогут переехать на левый берег Днепра.
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что предприятия столицы региона смогут переехать на левый берег Днепра.
"То что нужно будет перевезено на противоположный берег, но пока такой необходимости я не вижу", - сказал чиновник.
Владимир Сальдо обратился к руководству Российской Федерации с просьбой оказать содействие в выезде жителей Херсонской области в другие регионы России.
Опубликовано: Максим Алексеев
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