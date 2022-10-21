Владимир Сальдо: предприятия Херсона смогут переехать из города

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что предприятия столицы региона смогут переехать на левый берег Днепра.

"То что нужно будет перевезено на противоположный берег, но пока такой необходимости я не вижу", - сказал чиновник.