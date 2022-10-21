Крючков: Крым готов помочь Херсонской области в телевещании
2022-10-21
11:45
Советник главы Крыма Крючков сообщил, что республика готова помочь Херсонской области в телевещании.
21 октября РИА Новости сообщили, что советник главы республики Крым по информационным вопросам Олег Крючков в своем Telegram-канале написал, что Крым выражает свои соболезнования и скорбит вместе с родственникам погибших сотрудников телерадиокомпании "Таврия" и готов оказать любую помощь коллегам в организации телевещания.
Ранее сообщалось, что украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по гражданской переправе в Херсоне кассетными ракетами американской РСЗО HIMARS, в результате чего четыре человека погибли, десять ранены.
Опубликовано: Елена Калиновская
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