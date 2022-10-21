Бабичев назвал Анну Асти артисткой года благодаря её хиту По барам
2022-10-21
11:47
Музыкальный продюсер Евгений Бабичев утверждает, что лучшей отечественной артисткой текущего года стала Анна Асти, чья песня "По барам" - хит 2022.
Музыкальный продюсер Евгений Бабичев сообщил, что лучшая артистка этого года в РФ - Анна Асти, чья композиция "По барам" стала самой популярной в уходящем году, о чём сообщает News.Ru.
Критик заявил, что данный трек чаще всего крутят на радио и по ТВ.
Бабичев убеждён, что Асти будет иметь бешеный спрос на новогодних корпоративах. По мнению продюсера, тематика песни как нельзя лучше соответствует для веселья на частных вечеринках.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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