Музыкальный продюсер Евгений Бабичев утверждает, что лучшей отечественной артисткой текущего года стала Анна Асти, чья песня "По барам" - хит 2022.

Музыкальный продюсер Евгений Бабичев сообщил, что лучшая артистка этого года в РФ - Анна Асти, чья композиция "По барам" стала самой популярной в уходящем году, о чём сообщает News.Ru.

Критик заявил, что данный трек чаще всего крутят на радио и по ТВ.

Бабичев убеждён, что Асти будет иметь бешеный спрос на новогодних корпоративах. По мнению продюсера, тематика песни как нельзя лучше соответствует для веселья на частных вечеринках.