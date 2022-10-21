Лидеры ЕС конфликтуют из-за предельных цен на газ на энергетическом саммите
2022-10-21
11:49
Лидеры Европейского союза изо всех сил пытались найти практические решения о том, как справиться с энергетическим кризисом, но в пятницу практически случился раскол между Германией и Францией.
Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул свою работу с канцлером Германии Олафом Шольцем по созданию видимости единства после переговоров, которые начались рано утром в четверг.
Также Макрон подчеркнул, что на следующей неделе в Париже состоится встреча с Шольцем, где они будут достигать решение вопросов мирным путем.
Шольц сказал, что главной проблемой является сдерживание “скачков” в торговле газом, которые могут длиться всего несколько часов, но все равно приводят к чрезмерному росту цен. Также он дополнил, что меры по противодействию этому должны быть дополнительно изучены.
Опубликовано: Силивончик Алина
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