Глава МИД Украины рассказал о переговорах с премьером Израиля о поставках оружия

2022-10-21

11:53

Дмитрий Кулеба рассказал о переговорах с Яиром Лапидом о поставках в Украину израильских систем ПВО.

Глава украинского внешнеполитического ведомства рассказал о переговорах, проведенных с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом о поставках систем противовоздушной обороны.

Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что Тель-Авив не планирует поставлять Киеву оружие по "ряду оперативных соображений".

Опубликовано: Максим Алексеев








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