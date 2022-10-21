Глава МИД Украины рассказал о переговорах с премьером Израиля о поставках оружия
2022-10-21
11:53
Дмитрий Кулеба рассказал о переговорах с Яиром Лапидом о поставках в Украину израильских систем ПВО.
Глава украинского внешнеполитического ведомства рассказал о переговорах, проведенных с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом о поставках систем противовоздушной обороны.
Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что Тель-Авив не планирует поставлять Киеву оружие по "ряду оперативных соображений".
Опубликовано: Максим Алексеев
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