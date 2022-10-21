Рукописный сценарий к фильму «Презрение» с правками Годара продали на аукционе за 300 тысяч евро
2022-10-21
11:54
Рукописный сценарий к фильму «Презрение» с правками культового режиссера Жана-Люка Годара, ранее принадлежавший Брижит Бардо, была продана в четверг за 300 000 евро, сообщил аукционный дом Christie’s.
Сценарий состоит из 59 рукописных и 24 машинописных страниц, многие из которых аннотированы и исправлены Годаром.
Он содержит заметки автора сценария писателя Альберто Моравиа, а также заметки по тексту исполнителей ролей: Брижит Бардо, Мишеля Пикколи, Джека Пэланса.
Первоначально документ оценили в пределах от 120 000 до 180 000 евро. В результате он был продан за 302 400 евро, включая затраты.
«Это полная рукопись первой версии фильма, без обнаженных сцен, навязанных режиссеру американским производителем», - сообщили в аукционном доме.
Это единственная известная рукописная версия сценария этого фильма, вышедшего в 1963 году. Она принадлежала Бриджит Бардо до того, как та продала ее своему другу-фотографу Гислену Дюссарту, известному как Джики.
Икона мирового кино, Жан-Люк Годар скончался 13 сентября в возрасте 91 года.
Опубликовано: Тарас Медведев
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