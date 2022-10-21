Анна Асти - лучшая артистка 2022 года
2022-10-21
12:01
Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев объявил имя лучшей исполнительницы текущего года. Также же он назвал лучшую песню года.
Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев назвал имя лучшей певицы и самую-самую композицию этого года. Он убеждён, что лидирует среди российских звёзд Anna Asti и с ее треком "По барам".
Об этом деятель музыкальной индустрии сообщил изданию NEWS.ru.
Бабичев не сомневается, что композиция "По барам" будет самой популярной в период проведения новогодних корпоративов.
Также продюсер обратил внимание, что спрос на выступления дорогих артистов в настоящее время упал, по этой причине будет наблюдаться серьёзная конкуренция среди желающих заработать в новогоднюю ночь.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
-
-
Кадыров сообщил о задержании несовершеннолетних украинских диверсантов
Российские войска задержали диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Украины, состоящую из пяти подростков в возрасте от 15 до 18 лет. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем telegram канале.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Sun: Поллард призвал Британию избегать эскалации с РФ после случая с Су-27
Министры обороны США и Индонезии обсудили вопросы военного сотрудничества
CTV: Зеленский заявил о непричастности Киева к подрыву Крымского моста
Frankfurter Allgemeine: канцлер ФРГ Шольц призвал к единству на фоне противостояния с Россией
Лиз Трасс покидает пост премьер-министра Великобритании, занимавший всего 45 дней