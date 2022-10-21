Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев объявил имя лучшей исполнительницы текущего года. Также же он назвал лучшую песню года.

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев назвал имя лучшей певицы и самую-самую композицию этого года. Он убеждён, что лидирует среди российских звёзд Anna Asti и с ее треком "По барам".

Об этом деятель музыкальной индустрии сообщил изданию NEWS.ru.

Бабичев не сомневается, что композиция "По барам" будет самой популярной в период проведения новогодних корпоративов.

Также продюсер обратил внимание, что спрос на выступления дорогих артистов в настоящее время упал, по этой причине будет наблюдаться серьёзная конкуренция среди желающих заработать в новогоднюю ночь.