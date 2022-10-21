Зарождение производства духов в Советском союзе 1920-х годов
2022-10-21
12:05
После октябрьского переворота, который позже назвали революцией, большевики объявили рабоче-крестьянское государство, призванное обеспечить доступность всех благ каждому гражданину.
Причем под понятием «каждому гражданину», скорее всего подразумевались только мужчины, так как ни о каких сугубо женских производствах новоиспеченная советская власть практически не заботилась. Однако в середине 1920-х годов супруга члена Политбюро товарища Молотова Полина Семеновна обратилась лично к Иосифу Сталину с предложением наладить выпуск советских духов.
Примечательно, что к тому времени парфюмерных фабрик России не осталось — все они были преобразованы в мыловаренные заводы. Сталин не сразу понял, зачем Советскому союзу необходимо возрождение парфюмерного производства, однако поручил создать фабрику французу, который ранее работал в торговом доме «Брокар и Ко». Правда, никаких «особенных» концентратов не было и француз обошелся тем, что дают: получилась жалкая пародия того, что в Европе называли духи.
Вторая волна налаживания производства советской парфюмерии произошла только через 30 лет. Инициативу по созданию достойной парфюмерной фабрики взяла на себя Фурцева. Ее стараниями на окраине Москвы открылась и фабрика по пошиву нижнего женского белья — считается, что это второй и последний подарок советским женщинам эпохи СССР.
Правда, никакого особого машинного изготовления нижнего белья не было. Такие мастера, как Александр Родченко, Варвара Степанова, Вера Мухина (будущий автор знаменитой скульптуры) и другие профессионалы своего дела фактически освоили технологию hand made и обеспечивали советских женщин ручным пошивом нижнего белья.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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