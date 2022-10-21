Арбитражный суд Москвы обязал Google разблокировать каналы ВГТРК

Московский арбитражный суд удовлетворил иски ВГТРК к Google о разблокировке своих YuoYube-каналов.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иски ВГТРК к Google о разблокировке своих YouTube-каналов.

"Ответчик обязан предоставить пользователям сервиса YouTube беспрепятственный доступ к каналам ВГТРК", -говорится в заявлении.

В суде уточнили, что в случае неисполнения вынесенного решения в течение пяти дней со дня вступления в законную силу, в ответчика будет взыскана неустойка в размере 100 тысяч рублей.