Арбитражный суд Москвы обязал Google разблокировать каналы ВГТРК
2022-10-21
12:06
Московский арбитражный суд удовлетворил иски ВГТРК к Google о разблокировке своих YuoYube-каналов.
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иски ВГТРК к Google о разблокировке своих YouTube-каналов.
"Ответчик обязан предоставить пользователям сервиса YouTube беспрепятственный доступ к каналам ВГТРК", -говорится в заявлении.
В суде уточнили, что в случае неисполнения вынесенного решения в течение пяти дней со дня вступления в законную силу, в ответчика будет взыскана неустойка в размере 100 тысяч рублей.
Опубликовано: Максим Алексеев
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