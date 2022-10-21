Кулеба заявил, что обсудил с премьером Израиля поставки систем ПВО для Украины
2022-10-21
12:07
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с премьером Израиля Яиром Лапидом помощь для Киева в виде систем ПВО.
21 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своём официальном аккаунте Twitter сообщил о проведённом разговоре с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом.
Кулеба рассказал, что в ходе беседы обсудил с Лапидом просьбу Украины к Израилю о предоставлении военной помощи киевскому режиму в виде систем и технологий противовоздушной и противоракетной обороны.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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