Кулеба заявил, что обсудил с премьером Израиля поставки систем ПВО для Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с премьером Израиля Яиром Лапидом помощь для Киева в виде систем ПВО.

21 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своём официальном аккаунте Twitter сообщил о проведённом разговоре с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом.

Кулеба рассказал, что в ходе беседы обсудил с Лапидом просьбу Украины к Израилю о предоставлении военной помощи киевскому режиму в виде систем и технологий противовоздушной и противоракетной обороны.