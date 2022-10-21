Ранее права на труд и отдых: работа над второй советской Конституцией от декабря 1936 года

До декабря 1936 года в Советском союзе действовал главный гражданский документ 1924 года. Однако спустя 12 лет после его принятия, Чрезвычайный VIII съезд СССР решил поменять Конституцию.

Над измененной Конституцией работали более полугода на всех государственных уровнях, а поправки были предложены 75 миллионам Советских граждан. Стоит отметить, что в разработке Конституции принимали участие лично Иосиф Сталин и Николай Бухарин.

Фундаментом для нового главного документа стала плановая социалистическая экономика, а сама Конституция обещала жителям СССР равные права на получение образования, работу, оплату труда и отдых. Кроме того, земля и ресурсы стали всенародными, как и промышленность и все виды транспорта. То есть, колхозы получили землю в постоянное использование.

В 1936 году в составе Советского союза уже были Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Грузия, Азербайджан, Латвия, Эстония, Литва, Киргизия, Молдавия, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан и Армения. Практически все Советские республики приняли новую Конституцию с большим восторгом.

Считается, что именно с середины 1930-х годов, после принятия главного гражданского документа, начинается всеобщее образование, право на труд (с возможностью получить любую должность), на достойную оплату труда и отдых в виде трудового отпуска. Конечно, многие коррективы внесла Вторая Мировая война, однако именно Конституция 1936 года закрепляла главные права советского гражданина.