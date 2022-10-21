Ведущий Fox News усомнился в психическом здоровье Джо Байдена

2022-10-21

12:16

Ведущий Fox News Шон Ханнити усомнился в психическом здоровье 79-летнего президента США Джо Байдена.

21 октября ведущий американского ТВ-канала Fox News Шон Ханнити указал на странное поведение действующего президента Соединённых Штатов Джо Байдена, заподозрив у него когнитивные нарушения.

Ханнити считает, что «когнитивно страдающий президент» не может самостоятельно управлять страной и является лишь марионеткой в руках демократов, которые спровоцировали рекордный уровень инфляции и преступности в США за президентский срок Байдена.

Опубликовано: Диана Мудреченко








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