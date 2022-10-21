Президент Турции рассказал о поиске альтернативы американским истребителям F-16
2022-10-21
12:17
Реджеп Тайип Эрдоган высказал мнение о том, что страна ведет переговоры с другими странами о покупке боевых самолетов.
Турция рассматривает альтернативные варианты для пополнения своего парка боевых самолетов, есть достойные альтернативы американским истребителям F-16, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Ранее Вашингтон направил Анкаре официальное уведомление об исключения страны из программы поставок самолетов пятого поколения F-35. Такое решение было принято в связи с покупкой Турцией российских комплексов противовоздушной обороны С-400.
Опубликовано: Максим Алексеев
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