Город Байройт планирует создать нацистский центр документации. Среди прочего, в бывшем доме Хьюстона Стюарта Чемберлена (1855-1927), зятя Рихарда Вагнера и идейного вдохновителя расизма и антисемитизма.

Однако в настоящее время в Доме Чемберлена находится музей, посвященный Жану Полю (1763-1825). Контраст между творческим, мечтательным поэтом, родившимся в Вунзиделе и умершим в Байройте , и расистским идеологом Чемберленом не мог быть больше. По планам города, музей Жана Поля скоро переедет в бывший дом Жана Поля. Комитет по культуре одобрил.

В атмосфере фестиваля сложились рамки расизма, антисемитизма и этнической идеологии, чем воспользовались национал-социалисты. Адольф Гитлер был горячим поклонником творчества Рихарда Вагнера и часто бывал в гостях в Байройте — как друг семьи Вагнеров. Согласно недавнему заявлению муниципалитета, немногие города так тесно связаны с нацистским режимом, как Байройт.

Поэтому федеральное правительство пообещало городу финансирование в размере до 11,6 млн евро. Представитель мэрии пояснил, что в настоящее время основное внимание уделяется привлечению сторонних средств. В целом затраты составят около 23 миллионов евро. Помимо Дома Чемберлена, в центр документации по истории нацистской идеологии войдут и другие объекты, например, недавно купленный городом дом в центре города, который сейчас предстоит отремонтировать. Мемориал Вильгельма Лейшнера, который увековечивает память профсоюзного деятеля и борца нацистского сопротивления Вильгельма Лейшнера, который родился в Байройте, также должен быть интегрирован.

Власти пока не сообщают, когда можно ожидать открытия центра. «К сожалению, на данный момент нельзя серьезно ответить на этот вопрос. Ожидается, что планирование на несколько лет вперед, прежде чем можно будет провести ремонтные работы», — сказал представитель. Мэр Томас Эберсбергер (CSU) и советник по культуре Бенедикт Штегмайер очень заинтересованы в том, чтобы «реализовать проект как можно быстрее».

В Баварии уже есть крупные и известные центры нацистской документации, важные для истории национал-социализма: на Оберзальцберге в Берхтесгадене, в Мюнхене и в Нюрнберге на бывших съездах нацистской партии.