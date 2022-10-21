Эрдоган: премьер Швеции хочет обсудить членство страны в НАТО
2022-10-21
12:21
Эрдоган сообщил, что премьер Швеции попросил встречу по процессу членства страны в НАТО.
21 октября РИА Новости сообщили, что президент Турции Тайип Эрдоган сообщил журналистам в самолете по возвращении из Азербайджана, что новый премьер Швеции Ульф Кристерссон попросил у него встречи по процессу принятия страны в НАТО.
Ранее сообщалось, что Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в Североатлантический альянс.
По данным на 6 октября, 28 стран из 30 уже приняли положительное решение о приеме северных стран в НАТО, за исключением Турции и Венгрии.
Опубликовано: Елена Калиновская
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