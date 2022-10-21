Эрдоган: премьер Швеции хочет обсудить членство страны в НАТО

Эрдоган сообщил, что премьер Швеции попросил встречу по процессу членства страны в НАТО.

21 октября РИА Новости сообщили, что президент Турции Тайип Эрдоган сообщил журналистам в самолете по возвращении из Азербайджана, что новый премьер Швеции Ульф Кристерссон попросил у него встречи по процессу принятия страны в НАТО.

Ранее сообщалось, что Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в Североатлантический альянс.

По данным на 6 октября, 28 стран из 30 уже приняли положительное решение о приеме северных стран в НАТО, за исключением Турции и Венгрии.