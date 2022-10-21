Frankfurter Allgemeine: канцлер ФРГ Шольц призвал к единству на фоне противостояния с Россией
2022-10-21
12:31
Немецкий канцлер Олаф Шольц в нехарактерной для него манере высказался о боевых действиях в Украине. По сообщению Frankfurter Allgemeine, Шольц призвал к единству Европы на фоне противостояния с Россией.
Шольц заявил, что президент России Владимир Путин «хочет посеять страх и запугать Европу», при этом у него это получается благодаря спекуляции на слабых местах. Однако Шольц считает, что «Путин ошибается — Европа не слаба» и может дать отпор в противостоянии с Россией.
Заявление Шольца прозвучало необычно, потому что он редко высказывается настолько грубо и прямолинейно. Кроме того, последние несколько недель в Германии политическую повестку занимают темы введения потолка цен на энергоресурсы и государственная поддержка для граждан и бизнеса, но никак не «противостояние с Россией».
Канцлер Германии не сказал ничего фундаментально нового, однако высказался о ситуации в Украине и противостоянии Европы с Россией в непривычной для него манере и, даже, как сообщают некоторые аналитики, «яростно». С одной стороны, Шольц уверен, что Украина «сможет себя защитить», с другой — призывает Европу быть единой и помочь ей в этом.
После выступления Шольца было достаточно заметно, как даже представители немецкой оппозиции почувствовали некоторую неловкость от своего присутствия. Кроме того, представители правящих партий, входящих в правительственную коалицию, достаточно быстро согласовали все «спорные» меры финансовой поддержки населения.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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