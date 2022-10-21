В Николаеве прогремел мощный взрыв

2022-10-21

12:45

Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве, который прогремел на юге Украины в городе Николаеве.

В пятницу, 21 октября 2022 года, ряд крупных украинских Telegram-каналов и СМИ сообщили о «прилётах» по Николаеву со стороны России, в результате чего в городе на юге Украины прогремел мощный взрыв.

Ранее, глава ОВА Николаевской области Виталий Ким сообщил подписчикам своего официального Telegram-канала об объявлении воздушной тревоги по всей территории региона из-за ракетной угрозы.

Опубликовано: Диана Мудреченко








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