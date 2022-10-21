В Николаеве прогремел мощный взрыв
2022-10-21
12:45
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве, который прогремел на юге Украины в городе Николаеве.
В пятницу, 21 октября 2022 года, ряд крупных украинских Telegram-каналов и СМИ сообщили о «прилётах» по Николаеву со стороны России, в результате чего в городе на юге Украины прогремел мощный взрыв.
Ранее, глава ОВА Николаевской области Виталий Ким сообщил подписчикам своего официального Telegram-канала об объявлении воздушной тревоги по всей территории региона из-за ракетной угрозы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Медведев пригласил Илона Маска в Москву на празднование Дня Победы
Владимир Путин рассказал о решении проблемы алкоголизма в России
ВСУ выпустили 12 ракет по гражданской переправе на Антоновском мосту в Херсоне
Сальдо: в Херсоне начали запускать отопление
CTV: Зеленский заявил о непричастности Киева к подрыву Крымского моста