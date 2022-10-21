Венгрия смогла уйти от замысла ЕС по ограничению цен на газ
2022-10-21
12:50
По словам премьер-министра Виктора Орбана, Венгрия договорилась об исключении из запланированного предела цен на газ в ЕС.
Такое ограничение не будет применяться к долгосрочным соглашениям, таким как 15-летний контракт Венгрии на поставку с российской коммунальной компанией «Газпром».
«У нас есть исключение из ограничения цен на газ, поэтому поставки в Венгрию не подвергаются риску», — написал Орбан в Facebook.
Даже если бы были совместные закупки газа в ЕС, Венгрия не была бы обязана участвовать в соглашении.
Опубликовано: Тарас Медведев
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