Венгрия смогла уйти от замысла ЕС по ограничению цен на газ

По словам премьер-министра Виктора Орбана, Венгрия договорилась об исключении из запланированного предела цен на газ в ЕС.

Такое ограничение не будет применяться к долгосрочным соглашениям, таким как 15-летний контракт Венгрии на поставку с российской коммунальной компанией «Газпром».

«У нас есть исключение из ограничения цен на газ, поэтому поставки в Венгрию не подвергаются риску», — написал Орбан в Facebook.

Даже если бы были совместные закупки газа в ЕС, Венгрия не была бы обязана участвовать в соглашении.