Венгрия смогла уйти от замысла ЕС по ограничению цен на газ

2022-10-21

12:50

По словам премьер-министра Виктора Орбана, Венгрия договорилась об исключении из запланированного предела цен на газ в ЕС.

Такое ограничение не будет применяться к долгосрочным соглашениям, таким как 15-летний контракт Венгрии на поставку с российской коммунальной компанией «Газпром». 

«У нас есть исключение из ограничения цен на газ, поэтому поставки в Венгрию не подвергаются риску», — написал Орбан в Facebook. 

Даже если бы были совместные закупки газа в ЕС, Венгрия не была бы обязана участвовать в соглашении.

Опубликовано: Тарас Медведев








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