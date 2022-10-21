Песков опроверг слухи об обсуждении призыва российских женщин на воинскую службу

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никаких обсуждений на тему возможного призыва женщин в Вооруженные силы Российской Федерации нет.

Песков признал, что предложение от депутата Государственной думы Российской Федерации Алексея Чепы на этот счет действительно поступало. Однако российское законодательство не предусматривает срочный призыв на воинскую службу женщин «по примеру Израиля».

В Кремле, по словам Пескова, никак не восприняли данную инициативу, так как Государственная дума РФ не приняла ее и, соответственно, не начала рассматривать. Он также указал на то, что вопрос до этого не поднимался и не будет подниматься, так как не соответствует законодательству.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что женщины независимо от семейного положения и прочих данных не попадают под призыв в Вооруженных силы в рамках частичной мобилизации.

Президент России Владимир Путин подписал указ «О частичной мобилизации» в стране 21 сентября 2022 года. Позже в оборонном ведомстве страны уточнили, что под призыв попадет около 300 тысяч человек, которые имеют военный опыт или военно-учетные специальности.