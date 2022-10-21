Песков опроверг слухи о введении двухгодичной срочной службы в российской армии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что правительство Российской Федерации не обсуждало введение обязательной двухгодичной срочной службы в армии.

Песков заявил, что никакой позиции в российском правительстве по поводу введения обязательной двухгодичной службы в армии нет, так как данный вопрос «не обсуждался». При этом он отметил, что в этом вопросе главное мнение не у Кремля, а в Министерстве обороны Российской Федерации.

Ранее заместитель главы международного комитета Совета федерации Владимир Джабаров заявил, что считает правильной практику двухгодичной срочной службы в российской армии. При этом его слова не являются инициативой и не обсуждались на государственном уровне.

Песков также рассказал, что Государственной думы Российской Федерации Алексей Чепа предлагает ввести призыв на срочную воинскую службу женщин «по примеру Израиля», однако данная инициатива также не нашла поддержке в государственных органах и не обсуждалась.

Представитель Кремля также указал на то, что Министерство обороны РФ сообщило об отсутствии необходимости призыва женщин в рамках частичной мобилизации независимо от их семейного положения и статуса (в том числе, если они имеют военно-учетные специальности).