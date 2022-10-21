Песков: точной даты окончания частичной мобилизации в России нет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о возможном окончании частичной мобилизации в стране.

21 октября глава пресс-службы президента российской Федерации Дмитрий Песков во время брифинга сообщил представителям СМИ о том, что в настоящее время точная дата завершения мобилизационных мероприятий в стране нет.

Песков отметил, что Владимир Путин 14 октября заявил о том, что частичная мобилизация в России закончится приблизительно через две недели.

Также Дмитрий Песков заверил журналистов, что президент РФ держит во внимании ход подготовки мобилизованных для участия в спецоперации граждан на личном контроле.