Песков: точной даты окончания частичной мобилизации в России нет
2022-10-21
13:21
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о возможном окончании частичной мобилизации в стране.
21 октября глава пресс-службы президента российской Федерации Дмитрий Песков во время брифинга сообщил представителям СМИ о том, что в настоящее время точная дата завершения мобилизационных мероприятий в стране нет.
Песков отметил, что Владимир Путин 14 октября заявил о том, что частичная мобилизация в России закончится приблизительно через две недели.
Также Дмитрий Песков заверил журналистов, что президент РФ держит во внимании ход подготовки мобилизованных для участия в спецоперации граждан на личном контроле.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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