Песков: точной даты окончания частичной мобилизации в России нет

2022-10-21

13:21

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о возможном окончании частичной мобилизации в стране.

21 октября глава пресс-службы президента российской Федерации Дмитрий Песков во время брифинга сообщил представителям СМИ о том, что в настоящее время точная дата завершения мобилизационных мероприятий в стране нет.

Песков отметил, что Владимир Путин 14 октября заявил о том, что частичная мобилизация в России закончится приблизительно через две недели.

Также Дмитрий Песков заверил журналистов, что президент РФ держит во внимании ход подготовки мобилизованных для участия в спецоперации граждан на личном контроле.

Опубликовано: Диана Мудреченко








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