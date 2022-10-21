Эрдоган заявил об открытии турецкого консульства в Нагорном Карабахе

2022-10-21

13:22

Президент Турции заявил о скором открытии генерального консульства страны в Нагорном Карабахе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о скором открытии генерального консульства страны в карабахском городе Шуша. Населенный пункт до ноября 2020 года находился под контролем непризнанной республики Арцах.

Генеральное консульство в Шуше станет третьим по счету в Азербайджане. В настоящий момент действуют представительства в Нахичевани и Гяндже.

Опубликовано: Максим Алексеев








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