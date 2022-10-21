Подразделения ВС России отразили атаки ВСУ в Запорожской области

Минобороны России сообщает об отражении наступления подразделений украинской армии в Запорожской области.

Минобороны России сообщает об успешном противодействии попыткам наступления подразделения ВСУ в районе Времевского выступа в Запорожской области. В ходе операции уничтожено более 40 украинских военнослужащих, а также восемь единиц бронированных машин и специальной техники.

"Подразделения ВСУ предприняли попытки атаковать мелкими тактическими группами", - говорится в сводке.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что противник отброшен на исходные позиции.