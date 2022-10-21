В Марокко рассмотрели крамолу в саундреке популярного фильма «Касабланка в огне»

В саундтрек к фильму «Zanka Contact» (Касабланка в онге) франко-марокканца Исмаэля Эль Ираки входит трек Марием Хассан, которая поддерживала независимость Западной Сахары.

Власти Марокко решили в четверг приостановить действие разрешения на прокат марокканского популярного фильма «Zanka Contact» из-за использования музыки независимости спорной территории Западной Сахары.

Конфликт в Западной Сахаре, бывшей испанской колонии, на протяжении десятилетий сталкивал Марокко с сахарскими сепаратистами Полисарио, поддерживаемыми Алжиром. Рабат выступает за план автономии под своим суверенитетом, но сепаратисты требуют проведения референдума о самоопределении под эгидой ООН.

Марокканский кинематографический центр (CCM) заявил в пятницу, что «приостанавливает действие разрешения на коммерческую и культурную эксплуатацию» фильма «Zanka Contact» франко-марокканского режиссера Исмаэля Эль Ираки, выпущенного в Марокко в сентябре 2021 года, поскольку его саундтрек включает трек певицы Марием Хасан, которая поддерживает Полисарио.

Режиссер не упомянул об использовании этой музыки при подаче заявки на субсидию и эксплуатацию, объясняет CCM, который повторно цензурировал фильм после критических статей в марокканской прессе.