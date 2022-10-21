Калачёва намерена поставить памятник Пьеру Нарциссу
2022-10-21
14:20
Экс-супруга певца Пьера Нарцисса Валерия Калачёва задалась целью поставить памятник покойному артисту. Совета она спросила у вдовы Иосифа Кобзона Нелли, которая поставила памятник мужу.
Бывшая жена скончавшегося в июне этого года певца Пьера Нарцисса Валерия Калачева намерена установить памятник в столице покойному, не взирая на все сложности процесса.
Калачёва рассказала, что уже общалась по этому поводу с вдовой Иосифа Кобзона Нелли, чтобы набить как можно меньше шишек.
Даже для того чтобы установить памятник Иосифу Кобзону, пришлось 4 года добиваться разрешения.
Экс-возлюбленная исполнителя из Камеруна признала, что прислушивается ко всем советам, чтобы знать как и к кому обращаться.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Медведев пригласил Илона Маска в Москву на празднование Дня Победы
Эрдоган подтвердил наличие у Турции баллистической ракеты «Тайфун»
ВСУ выпустили 12 ракет по гражданской переправе на Антоновском мосту в Херсоне
Der Spiegel: ЕС снова не согласовал потолок цен на газ, но одобрил ряд мер для борьбы с энергокризисом
CTV: Зеленский заявил о непричастности Киева к подрыву Крымского моста