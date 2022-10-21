Калачёва намерена поставить памятник Пьеру Нарциссу

Экс-супруга певца Пьера Нарцисса Валерия Калачёва задалась целью поставить памятник покойному артисту. Совета она спросила у вдовы Иосифа Кобзона Нелли, которая поставила памятник мужу.

Бывшая жена скончавшегося в июне этого года певца Пьера Нарцисса Валерия Калачева намерена установить памятник в столице покойному, не взирая на все сложности процесса.

Калачёва рассказала, что уже общалась по этому поводу с вдовой Иосифа Кобзона Нелли, чтобы набить как можно меньше шишек.

Даже для того чтобы установить памятник Иосифу Кобзону, пришлось 4 года добиваться разрешения.

Экс-возлюбленная исполнителя из Камеруна признала, что прислушивается ко всем советам, чтобы знать как и к кому обращаться.