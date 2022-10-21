Киркоров поздравил Лорак с премьерой клипа Лабиринт
2022-10-21
14:43
Отечественный певец Филипп Киркоров рассыпался в поздравлениях своей приятельнице и коллеге Ани Лорак после выхода ее клипа на песню "Лабиринт".
Известный российский исполнитель Филипп Киркоров поздравил свою подругу Ани Лорак с премьерой клипа на трек "Лабиринт".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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