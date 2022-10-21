Киркоров поздравил Лорак с премьерой клипа Лабиринт

2022-10-21

14:43

Отечественный певец Филипп Киркоров рассыпался в поздравлениях своей приятельнице и коллеге Ани Лорак после выхода ее клипа на песню "Лабиринт".

Известный российский исполнитель Филипп Киркоров поздравил свою подругу Ани Лорак с премьерой клипа на трек "Лабиринт".

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    Клип композиции Лорак выпустила впервые с начала спецоперации.

    С 24 февраля 2022 года артистка исчезла из поля зрения. Видимо, сейчас знаменитость намерена активно работать, что и показала запуском новой песни.

Опубликовано: Наталья Гончарова








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