Останина: в рамках частичной мобилизации в России на службу призвано более 260 тысяч человек

В Государственной думе Российской Федерации сообщили, что в рамках частичной мобилизации в стране достигнута цифра призыва в более чем 260 тысяч человек.

Глава комитета Госдумы РФ по делам семьи, женщин и детей Нина Останина отметила, что на сегодняшний день в стране мобилизовано более 260 тысяч человек. По ее словам, осталось выполнить контрольную цифру мобилизации в 300 тысяч человек только на 14%.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сроки окончания мобилизации в России. Он не назвал точной даты, однако уточнил, что мобилизация «пока еще не закончилась».

Песков напомнил, что глава государства Владимир Путин накануне рассказал о предположительных сроках завершения частичной мобилизации в ходе визита в Астану в течение двух недель, однако они не являются точными.

Ранее глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу поручил Генеральному штабу Вооруженных сил дать военным комиссариатам исчерпывающее разъяснение по предоставлению отсрочек российским гражданам от частичной мобилизации.