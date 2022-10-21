Лукашенко отказался от западной демократии и предложил Беларуси жить своим умом

Александр Лукашенко заявил, что Беларуси следует жить своим умом, а не ориентироваться на западную демократию.

21 октября президент Беларуси Александр Лукашенко в своём официальном пресс-релизе заявил, что демократия коллективного Запада и рыночная экономика не нужна для стабильного развития белорусского государства.

Лукашенко призвал граждан Беларуси «жить своим умом» и учитывать объективную реальность, а не гнаться за призрачными идеалами западного мира.