Лукашенко отказался от западной демократии и предложил Беларуси жить своим умом
2022-10-21
15:10
Александр Лукашенко заявил, что Беларуси следует жить своим умом, а не ориентироваться на западную демократию.
21 октября президент Беларуси Александр Лукашенко в своём официальном пресс-релизе заявил, что демократия коллективного Запада и рыночная экономика не нужна для стабильного развития белорусского государства.
Лукашенко призвал граждан Беларуси «жить своим умом» и учитывать объективную реальность, а не гнаться за призрачными идеалами западного мира.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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