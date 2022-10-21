«Манчестер Юнайтед» оштрафовал Криштиану Роналду на 887 тысяч евро
2022-10-21
15:15
Руководство команды приняло это решение из-за того, что Роналду отказался выходить на замену во время игры с «Тоттенхэмом» 19 октября и досрочно покинул стадион.
Также Роналду может быть исключен из состава команды перед решающей встречей с "Челси" на "Стэмфорд Бридж" в эти выходные.
Об этом сообщает Daily Star.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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