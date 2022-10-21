«Манчестер Юнайтед» оштрафовал Криштиану Роналду на 887 тысяч евро

Руководство команды приняло это решение из-за того, что Роналду отказался выходить на замену во время игры с «Тоттенхэмом» 19 октября и досрочно покинул стадион.

Также Роналду может быть исключен из состава команды перед решающей встречей с "Челси" на "Стэмфорд Бридж" в эти выходные.

Об этом сообщает Daily Star.