Историк-исследователь Эрик Цуэссе из США рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу Haber 7, что во взрывах на газопроводах «Северные потоки» виноваты американцы.

Эрик Цуэссе считает, что диверсиями США нанесли серьезный энергетический удар странам Европейского союза. Он также отметил, что американская сторона много месяцев хитро пыталась саботировать «Северные потоки» дипломатическими путями, однако добиться результата не удалось.

Эксперт также указал на то, что российский природный газ гораздо лучше подходит для европейской промышленности, чем сжиженный, который поставляется в Европу из США. Другими словами, помимо невозможности восстановить нужный объем поставок газа в ЕС, европейские государства еще и вынуждены покупать гораздо дороже менее подходящий газ.

При этом ранее в Пентагоне полностью исключили причастность США к диверсиям на «Северных потоках». Однако представители американского оборонного ведомства отказались отвечать на вопросы, есть ли у США или их союзников сведения о том, что в действительности произошло на газопроводах.

В конце сентября 2022 года в трубопроводах «Северные потоки» были обнаружены пробоины. Давление были вынуждены сократить практически до нуля. В ходе следствия установлено, что пробоины вызваны взрывами в четырех местах. Служба внешней разведки (СВР) РФ считает, что к это теракт, к которому причастны западные спецслужбы.