Лолита призналась, что все её браки были бестолковыми

Певица Лолита Милявская признаёт, что часто выходила замуж, не уделяя особого внимания выбору супруга.

Певица Лолита Милявская утверждает, что ни при каких условиях не променяет свою карьеру на семейную жизнь.

Она убеждена, что не все творческие личности могут одновременно быть успешными в карьере и не обделять своим вниманием семью.

В большинстве случаев артисты полностью погружаются в профессию, а другие сферы жизни обделяют вниманием, чего не могут простить им близкие люди.

Лолита считает себя счастливым человеком, хотя с точки зрения людей, далёких от творческой профессии, у неё была масса неудачных браков и романов.