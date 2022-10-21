Der Spiegel: ЕС снова не согласовал потолок цен на газ, но одобрил ряд мер для борьбы с энергокризисом

Авторитетное издание Der Spiegel сообщает, что страны Европейского союза (ЕС) снова не смогли согласовать потолок цен на газ, однако в этот раз одобрили план действий для борьбы с энергокризисом.

Переговоры по одобрению плана по борьбе с энергетическом кризисом в Европейском союзе длились более 11 часов. Лидеры стран ЕС сообщили о достижения договоренности о принятии ряда мер для борьбы с энергетическим кризисом, однако так и не смогли договориться по потолку цен на газ.

Кроме того, детали плана по борьбе с энергетическим кризисом не только в странах ЕС, но и во всем европейском континенте, так и остались неясными. Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что опубликует подробности в пятницу, но они так и не были обнародованы в обещанный срок.

Самой оптимистичной показалась глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, которая отметила, что согласован «очень хороший план». При этом она также не сообщила никаких подробностей добавив, что дальше ЕК будет работать с главами МИД каждой из стран ЕС.

Ожидается, что страны ЕС договорились о введении механизма совместных закупок газа, часть их которых должна стать обязательным обременением некоторых государств. В следующий вторник данный механизм будет обсуждаться на уровне министров энергетики стран ЕС, встреча которых пройдет в Люксембурге.