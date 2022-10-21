В РПЦ опровергли слухи о расколе Латвийской церкви с Московским патриархатов
2022-10-21
15:29
Митрополит Крутицкий и Коломенский рассказал об отношения Московского патриархата с православной церковью Латвии.
Отвечая на вопросы журналистов, митрополит Крутицкий и Коломенский Владимир Легойда назвал "слухами" информацию о расколе между Московским патриархатом и православной церковью Латвии.
Ранее на портале Латвийской православной церкви появилась информация о принятом решении подать прошение патриарху Московскому и всея Руси о предоставлении автокефалии.
Опубликовано: Максим Алексеев
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