В РПЦ опровергли слухи о расколе Латвийской церкви с Московским патриархатов

Митрополит Крутицкий и Коломенский рассказал об отношения Московского патриархата с православной церковью Латвии.

Отвечая на вопросы журналистов, митрополит Крутицкий и Коломенский Владимир Легойда назвал "слухами" информацию о расколе между Московским патриархатом и православной церковью Латвии.

Ранее на портале Латвийской православной церкви появилась информация о принятом решении подать прошение патриарху Московскому и всея Руси о предоставлении автокефалии.