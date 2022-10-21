Невский негативно высказался о действиях российских властей в Украине

Актёр и режиссёр Александр Невский резко высказался о миссии правительства РФ в Донбассе.

Актёр и режиссёр Александр Невский на протяжении долгих лет проживает и трудится в Штатах, называя себя голливудским актером.

Звезда экрана высказал свою позицию по спецоперации через 8 месяцев после ее запуска.

Артист признался, что зря строил свою карьеру, "сражаясь" со стереотипами о "плохих русских".

Александр раскритиковал действия российских политиков в ситуации с Украиной.