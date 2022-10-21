Невский негативно высказался о действиях российских властей в Украине
2022-10-21
15:37
Актёр и режиссёр Александр Невский резко высказался о миссии правительства РФ в Донбассе.
Актёр и режиссёр Александр Невский на протяжении долгих лет проживает и трудится в Штатах, называя себя голливудским актером.
Звезда экрана высказал свою позицию по спецоперации через 8 месяцев после ее запуска.
Артист признался, что зря строил свою карьеру, "сражаясь" со стереотипами о "плохих русских".
Александр раскритиковал действия российских политиков в ситуации с Украиной.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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