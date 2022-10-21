Археологи обнаружили гробницу Санта-Клауса, спрятанную под церковью в Турции
2022-10-21
15:38
Место упокоения святого Николая, который стал вдохновителем для появления истории о Санта-Клаусе, было найдено командой археологов почти через 1700 лет после его смерти под церковью в Турции.
На самом деле Санта-Клаус появился в честь святого Николая - греческого христианского епископа 4-го века.
Он отличался щедростью, всегда помогал бедным и творил чудеса, поэтому отсюда возникла идея дарить подарки на Рождество.
Его могила была найдена под церковью в Турции - примерно в 5300 милях от Северного полюса.
Ученые полагают, что могила была затоплена в результате повышения уровня Средиземного моря в средние века.
Опубликовано: Силивончик Алина
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