Два мирных жителя погибли при обстреле ВСУ Донецка

В результате обстрела со стороны Украины погибли два мирных жителя города Донецка.

21 октября новостное агентство ДАН сообщила, что при обстреле Вооружёнными силами Куйбышевского и Кировского района Донецка погибли два мирных жителя города, ещё двое получили ранения различной степени тяжести.

Также в настоящее время установлено, что в Куйбышевском районе было повреждено здание Донецкой общеобразовательной школы №50.