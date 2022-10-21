Два мирных жителя погибли при обстреле ВСУ Донецка
2022-10-21
15:44
В результате обстрела со стороны Украины погибли два мирных жителя города Донецка.
21 октября новостное агентство ДАН сообщила, что при обстреле Вооружёнными силами Куйбышевского и Кировского района Донецка погибли два мирных жителя города, ещё двое получили ранения различной степени тяжести.
Также в настоящее время установлено, что в Куйбышевском районе было повреждено здание Донецкой общеобразовательной школы №50.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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