Журналистов Собчак задержали в Твери около мобилизационного пункта
2022-10-21
15:51
Ксения Собчак сообщила о, по её мнению, незаконном задержании её сотрудников Сергея Ерженкова и Евгения Теренова, которые даже не успели достать камеры.
Стражи порядка города Тверь задержала представителей СМИ Сергея Ерженкова и Евгения Теренова около мобилизационного пункта, когда те хотели снять сюжет об условиях содержания мобилизованных, о чём сообщила журналистка Ксения Собчак в своём Телеграм-канале.
По словам блогера, корреспондент и оператор прибыли в город по заданию редакции. Задержали их вблизи мобилизационного пункта на Краснофлоткой набережной.
Собчак утверждает, что задержание было незаконным, а её коллеги даже не начали съёмку.
Позднее звёздная блондинка сообщила, что "бедолаг" отпустили после проверки документов.
Опубликовано: Наталья Гончарова
Вам может быть интересно:
Sun: Поллард призвал Британию избегать эскалации с РФ после случая с Су-27
Ринкевич: Латвия не даст убежище уклоняющимся от мобилизации россиянам
ВСУ выпустили 12 ракет по гражданской переправе на Антоновском мосту в Херсоне
Стремоусов: ВС РФ готовы оборонять Херсон до последнего
CTV: Зеленский заявил о непричастности Киева к подрыву Крымского моста