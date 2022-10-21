Журналистов Собчак задержали в Твери около мобилизационного пункта

Ксения Собчак сообщила о, по её мнению, незаконном задержании её сотрудников Сергея Ерженкова и Евгения Теренова, которые даже не успели достать камеры.

Стражи порядка города Тверь задержала представителей СМИ Сергея Ерженкова и Евгения Теренова около мобилизационного пункта, когда те хотели снять сюжет об условиях содержания мобилизованных, о чём сообщила журналистка Ксения Собчак в своём Телеграм-канале.

По словам блогера, корреспондент и оператор прибыли в город по заданию редакции. Задержали их вблизи мобилизационного пункта на Краснофлоткой набережной.

Собчак утверждает, что задержание было незаконным, а её коллеги даже не начали съёмку.

Позднее звёздная блондинка сообщила, что "бедолаг" отпустили после проверки документов.