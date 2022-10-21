Британцы обвинили президента США Джо Байдена в использовании Украины для отмывания денег.

21 октября интернет-читатели британской газеты Daily Mail прокомментировали заявление президента США Джо Байдена с критикой его политических оппонентов, желающих сократить объем помощи Украине.

Британцы убеждены, что одержимость оказанием помощи киевскому режиму американского лидера доказывает то, что Украина является машиной для отмывания денег действующего правительства США, которое погружает страну в рецессию.