Птаха развёлся со своей женой Ланой Нуриевой, которая обвинила его в изменах

2022-10-21

16:01

Рэп-исполнитель Птаха (Руслан Нуриев) 20 октября оформил развод со своей уже бывшей супругой Ланой Нуриевой.

Отечественный рэпер Птаха (Руслан Нуриев) развелся с женой Ланой Нуриевой 20 октября. 

Брак певца расторг судебный участок № 382 столицы. Такие сведения появились на специализированном судебном портале Москвы. 

Заявление о расторжении брака пара подала 16 июня.

Лана сообщила, что ушла от певца, забрав трехмесячную дочь, когда Птаха стал изменять ей.

Опубликовано: Наталья Гончарова