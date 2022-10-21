Птаха развёлся со своей женой Ланой Нуриевой, которая обвинила его в изменах

Рэп-исполнитель Птаха (Руслан Нуриев) 20 октября оформил развод со своей уже бывшей супругой Ланой Нуриевой.

Отечественный рэпер Птаха (Руслан Нуриев) развелся с женой Ланой Нуриевой 20 октября.

Брак певца расторг судебный участок № 382 столицы. Такие сведения появились на специализированном судебном портале Москвы.

Заявление о расторжении брака пара подала 16 июня.

Лана сообщила, что ушла от певца, забрав трехмесячную дочь, когда Птаха стал изменять ей.