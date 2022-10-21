Птаха развёлся со своей женой Ланой Нуриевой, которая обвинила его в изменах
2022-10-21
16:01
Рэп-исполнитель Птаха (Руслан Нуриев) 20 октября оформил развод со своей уже бывшей супругой Ланой Нуриевой.
Отечественный рэпер Птаха (Руслан Нуриев) развелся с женой Ланой Нуриевой 20 октября.
Брак певца расторг судебный участок № 382 столицы. Такие сведения появились на специализированном судебном портале Москвы.
Заявление о расторжении брака пара подала 16 июня.
Лана сообщила, что ушла от певца, забрав трехмесячную дочь, когда Птаха стал изменять ей.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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