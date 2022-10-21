Миа Миранда рассказала об автокатастрофе и решении зарегистрироваться на OnlyFans

Миа Миранда из Ванкувера, была прикована к постели в течение нескольких месяцев после аварии в 2020 году.

Девушка рассказала о том, как автокатастрофа навсегда изменила ее жизнь.

Я не могла двигаться после аварии, решила присоединится к OnlyFans. Теперь я зарабатываю £17 400 в неделю.

Цитирует Мию Миранду издание Daily Star. Девушке было трудно ходить, она не могла работать, путешествовать и встречаться с друзьями.

Поэтому Мия решила "взять жизнь за рога" и начать свою сексуальную карьеру, присоединившись к OnlyFans.

По мнению девушки, работники секс индустрии, выполняют очень важную задачу. Независимо от того, хороший или плохой у них день, они приходят на работу и приносят удовольствие людям, ведь это очень важно для выживания общества.

Я бы хотела, чтобы люди понимали, что наша работа не является и никогда не была легкой, но она невероятно необходима. Общество нуждается в секс-работниках, и мы требуем, чтобы нас уважали, как и любую другую важную работу.

Добавила модель OnlyFans. Сейчас Миа выпустила свой дебютный сингл "Pu$$y", который доступен на Spotify и других платформах.