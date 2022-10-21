Жуков занимает вторую строчку по востребованности в новогодних корпоративах после Агутина, которого обошёл по гонорарам
2022-10-21
16:14
Лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков находится на пике популярности. По востребованнности на новогодние корпоративы его обошёл только Леонид Агутин.
Певец Сергей Жуков занимает второе место в рейтинге самых востребованных звёзд на Новый год.
Он не первый, так как лидер - Леонид Агутин. Зато Жуков сумел обогнать победителя по размеру гонораров. Одно выступление солиста "Руки вверх" оценивается в 3 000 000 российских рублей.
Об этом рассказал в интервью kp.ru музыкальный продюсер Дмитрий Ашуров.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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