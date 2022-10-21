Жуков занимает вторую строчку по востребованности в новогодних корпоративах после Агутина, которого обошёл по гонорарам

Лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков находится на пике популярности. По востребованнности на новогодние корпоративы его обошёл только Леонид Агутин.

Певец Сергей Жуков занимает второе место в рейтинге самых востребованных звёзд на Новый год.

Он не первый, так как лидер - Леонид Агутин. Зато Жуков сумел обогнать победителя по размеру гонораров. Одно выступление солиста "Руки вверх" оценивается в 3 000 000 российских рублей.

Об этом рассказал в интервью kp.ru музыкальный продюсер Дмитрий Ашуров.