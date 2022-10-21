Когда-то пингвины были теплолюбивыми птицами
2022-10-21
16:14
Со временем им пришлось приспособиться к климатическим изменениям и жить в холодном климате.
Около 60 миллионов лет назад эти холодолюбивые птицы жили в теплом климате, примерно как в Южной Африке или на Галапагосских островах.
Некоторые виды пингвинов до сих пор обитают на Галапагосах, но из-за жаркого климата они самые маленькие среди сородичей.
Ученые из Копенгагена объяснили, как в ходе эволюции пингвины адаптировались в холодных поясах.
При понижении температуры эти птицы заселяли северные земли с теплыми водами, а когда теплело - снова возвращались на Южный полюс.
Исторической родиной всех пингвинов, существующих в наши дни и вымерших, является Новая Зеландия.
Сейчас они обитают в Австралии, Южной Америке и Африке.
Опубликовано: Наталья Павлова
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