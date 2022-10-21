Когда-то пингвины были теплолюбивыми птицами

Со временем им пришлось приспособиться к климатическим изменениям и жить в холодном климате.

Около 60 миллионов лет назад эти холодолюбивые птицы жили в теплом климате, примерно как в Южной Африке или на Галапагосских островах.

Некоторые виды пингвинов до сих пор обитают на Галапагосах, но из-за жаркого климата они самые маленькие среди сородичей.

Ученые из Копенгагена объяснили, как в ходе эволюции пингвины адаптировались в холодных поясах.

При понижении температуры эти птицы заселяли северные земли с теплыми водами, а когда теплело - снова возвращались на Южный полюс.

Исторической родиной всех пингвинов, существующих в наши дни и вымерших, является Новая Зеландия.

Сейчас они обитают в Австралии, Южной Америке и Африке.