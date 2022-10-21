Чичерина рассказала о врагах РФ после присвоения звания заслуженной артистки

Рок-исполнительница Юлия Чичерина благодарна за поздравления с присвоением ей звания заслуженной артистки России своим соотечественникам. Также артитска высказалась о внешних врагах России.

Рок-певица Юлия Чичерина высказалась о внешних врагах России, чёрных списках и стоп-листах радиостанций и каналов телевидения в статусе заслуженной артистки России.

Получив почётное звание 19 октября, Юлия призналась, что столько поздравлений не получала даже тогда, когда попала в санкционный список.

Чичерина убеждена, что все "стоп-листы и черные списки "наших" развлекательных каналов и радиостанций будут разбиты, как и внешние враги".