Слепаков получал по 2 000 000 рублей в день в России
2022-10-21
16:31
Стало известно о рекламном контракте банка, заключённом с юмористом Семёном Слепаковым. Цена вопроса - 16 000 000 российских рублей.
В настоящее время юморист Семен Слепаков проживает с родителями в столице Израиля Тель-Авиве. Сюда же артист привёз свою бабушку, которой уже 92 года.
В РФ бард был одним из самых дорогих комиков. За 40-минутное выступление на корпоративе он получал от от 30 000 евро.
Кроме того, Слепаков как лицо канала получал ежемесячно 10 000 российских рублей, не считая съёмок в рекламе.
К примеру, в 2016 году он заключил 16-миллионный рекламный контракт с банком. В функции юмориста входило сочинить песню и музыку о банке и исполнять её в эфире ТВ, радио, интернете.
Опубликовано: Наталья Гончарова
Вам может быть интересно:
Sun: Поллард призвал Британию избегать эскалации с РФ после случая с Су-27
Ринкевич: Латвия не даст убежище уклоняющимся от мобилизации россиянам
ВСУ выпустили 12 ракет по гражданской переправе на Антоновском мосту в Херсоне
Стремоусов: ВС РФ готовы оборонять Херсон до последнего
CTV: Зеленский заявил о непричастности Киева к подрыву Крымского моста