Слепаков получал по 2 000 000 рублей в день в России

Стало известно о рекламном контракте банка, заключённом с юмористом Семёном Слепаковым. Цена вопроса - 16 000 000 российских рублей.

В настоящее время юморист Семен Слепаков проживает с родителями в столице Израиля Тель-Авиве. Сюда же артист привёз свою бабушку, которой уже 92 года.

В РФ бард был одним из самых дорогих комиков. За 40-минутное выступление на корпоративе он получал от от 30 000 евро.

Кроме того, Слепаков как лицо канала получал ежемесячно 10 000 российских рублей, не считая съёмок в рекламе.

К примеру, в 2016 году он заключил 16-миллионный рекламный контракт с банком. В функции юмориста входило сочинить песню и музыку о банке и исполнять её в эфире ТВ, радио, интернете.