Шойгу и Остин обсудили ситуацию на Украине

Министр обороны Шойгу обсудил с главой Пентагона Остином ситуацию на Украине.

21 октября РИА Новости сообщили, что состоялся телефонный разговор между министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу и главой Пентагона Ллойдом Остином .

Минобороны РФ сообщают, что в ходе разговора были обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине, подробностей переговоров нет.

В последний раз российское оборонное ведомство сообщало о контактах Шойгу с Остином в мае этого года.