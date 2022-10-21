Шойгу и Остин обсудили ситуацию на Украине
2022-10-21
16:33
Министр обороны Шойгу обсудил с главой Пентагона Остином ситуацию на Украине.
21 октября РИА Новости сообщили, что состоялся телефонный разговор между министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу и главой Пентагона Ллойдом Остином .
Минобороны РФ сообщают, что в ходе разговора были обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине, подробностей переговоров нет.
В последний раз российское оборонное ведомство сообщало о контактах Шойгу с Остином в мае этого года.
Опубликовано: Елена Калиновская
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