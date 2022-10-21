Ринкевич: Латвия не даст убежище уклоняющимся от мобилизации россиянам

Глава МИД Эдгар Ринкевич исключил возможность предоставления убежища уклоняющимся от мобилизации гражданам России.

21 октября глава Министерства иностранных дел Латвийской Республики Эдгар Ринкевич в своём пресс-релизе заявил, что Рига не намерена предоставлять убежище уклоняющимся от частичной мобилизации россиянам.

Ринкевич также отметил, что имеющие латвийский вид на жительство граждане России будут обязаны пройти проверку на политические взгляды для продления ВНЖ.