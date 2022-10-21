Европейский союз осудил диверсии на «Северных потоках»
2022-10-21
17:05
Лидеры стран-участниц Европейского союза решительно осудили диверсии на «Северных потоках» в Балтийском море.
21 октября Европейский совет опубликовал итоги двухдневного заседания организации, которое прошло с 20 по 21 октября в Чешской Республике.
Согласно опубликованному документу, лидеры стран-участниц Европейского союза выразили своё осуждение против объектов критической инфраструктуры и привели в качестве примера взрывы на «Северных потоках в Балтийском море.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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