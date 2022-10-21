Барецкий рассказал, что Слепаков, покинувший РФ, должен ему несколько миллионов долларов
2022-10-21
17:05
Шоумен Стас Барецкий утверждает, что юморист Семён Слепаков должен ему крупную сумму денег и не отдаёт.
Комик Семён Слепаков эмигрировал в Израиль, где решил начать новую жизнь. Шоумен Стас Барецкий дал понять, что критически относится к поведению юмориста.
Барецкий утверждает, что артист одолжил у него деньги на новый проект.
Сумма оказалось крупной - несколько миллионов долларов, но по заверению Барецого, Слепаков так и не отдал долг.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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