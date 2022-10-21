Глава Пентагона предупредил Сергея Шойгу о важном на фоне событий в Украине

Глава военного ведомства США заявил о важности сохранения коммуникаций на фоне событий в Украине.

Глава Пентагона Ллойд Остин предупредил министра обороны России о важности сохранения диалога между двумя странами на фоне событий, складывающихся в Украине и мире.

"Ллойд Остин назвал крайне важным вопрос сохранения коммуникаций с Россией на фоне обострения ситуации в Украине", - говорится в сообщении министерства обороны США.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило о разговоре Сергея Шойгу с Ллойдом Остином о значимых вопросах военно-политической ситуации в мире, включая ситуацию в Украине.