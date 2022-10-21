Ученые обнаружили гены, которые отвечают за непослушные волосы
2022-10-21
17:54
Часть людей не могут расчесать и уложить свои волосы, потому что у них присутствуют генные мутации.
Это редкое нарушение на самом деле является заболеванием.
Оно связано с мутацией трех генов, которая приводит к изменению структуры белков волосяных фолликулов.
Аномалия "непослушных волос" проявляется в том, что каждый волос изменятся в сечении, поэтому шевелюра человека торчит во все стороны и ее нельзя откорректировать никакими укладками и расческами.
Как, к примеру, у бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона.
Обычно такие волосы имеют светлый оттенок, соломенный или серебристо-русый. Они сухие и волнистые.
Синдром непослушных волос начинает развиваться у детей в грудничковом возрасте и продолжается до 12 лет.
У части детей он может исчезнуть во время полового созревания, а у некоторых остается на всю жизнь.
Опубликовано: Наталья Павлова
-
-
Экс-советника Трампа приговорили к четырем месяцам тюрьмы и штрафу 6 500 долларов
Американский суд приговорил Стива Бэннона, экс-советника бывшего президента США Дональда Трампа, к четырем месяцам тюрьмы за неуважение к конгрессу, выразившееся в отказе давать показания по поводу штурма Капитолия.Подробнее...
-
Вам может быть интересно:
Мальчик из Индии пришёл в полицию с жалобой на маму, укравшую его конфеты
Минтранс: в Беларуси заработали камеры, фиксирующие отсутствие техосмотра у машин
Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины из-за риска ракетного удара
Более ста детей умерли от внезапного отказа почек в Индонезии
ВСУ выпустили 12 ракет по гражданской переправе на Антоновском мосту в Херсоне